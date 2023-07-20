TÜİK açıkladı: Tüketicinin güveni artık kalmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Güven endeksi bir ayda yüzde 5.9 azaldı...

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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla yüzde 5,9 azaldı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla yüzde 5,9 azaldı.

Haziranda 85,1 olan endeks, temmuzda 80,1 olarak kayıtlara geçti. Bu düşüşte hanenin maddi durumu ve gelecek ekonomik beklentilerin etkisi görüldü. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 69,1 iken temmuzda yüzde 6,6 azalışla 64,5'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken temmuzda yüzde 7,7 azalarak 79,2 oldu. Aynı dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi de düşüş yaşadı. Haziranda 92,7 olan bu endeks, temmuzda yüzde 11,3 düşüşle 82,2'ye indi.

Öte yandan gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi, haziranda 93 iken temmuzda yüzde 1,5 artışla 94,4 olarak hesaplandı.