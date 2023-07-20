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Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor!

Rodos Adası'ndaki yangın devam ediyor!

Yunanistan’da birçok noktada 4 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, Rodos Adası'ndaki yangının devam ettiği belirtildi.

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Yunan medyasına yansıyan haberlerde, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesi, Lutraki ve Sparti'deki yangınların kontrol altına alındığı ve itfaiye ekiplerinin bu bölgelerde yeni yangınlara karşı hazır bulunduğu ifade edildi.

Rodos Adası'ndaki yangının ise kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ettiği aktarılan haberlerde, tedbir amacıyla üç köyün boşaltıldığı kaydedildi.

"Ülke genelinde yangın çıkma riskinin yüksek olduğu" uyarısı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına silahlı kuvvetlerin de destek verdiğini açıkladı.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'nin haberine göre, Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, ülke genelinde devam eden yüksek orman yangı riskini gerekçe göstererek bir sonraki duyuruya kadar tüm personel izinlerini iptal etti.

Haberlerde, Yunanistan'ın yardım talebinde bulunduğu Polonya, Slovakya ve Romanya'dan ekiplerin gelmeye başladığı, İsrail'den de iki yangın söndürme uçağı gönderileceği duyuruldu.

Yetkililer, bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başlayacağı "ülke genelinde yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

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