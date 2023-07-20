Edirne'de okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı!

Edirne'de bir okuldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Polis ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir okuldan bilgisayar ve telsiz telefon ile bazı malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla zanlılar O.K. ve K.C.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, okuldan çalındığı tespit edilen bilgisayar, telsiz telefon ve diğer malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.