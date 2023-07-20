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Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Siyah duman şehri kapladı...

BURSA ’da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Alüminyum atıkların dumanları ve kokusu şehre yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince çevredeki diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Dökümcüler Sitesi’nde plastik ve alüminyum geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Siyah dumanlar ve kesif koku çevreye yayıldı. Komşu esnafların ihbarıyla olay yerine kısa sürede Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ulaştı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevre tesislere sıçramadan kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Görgü tanıkları daha önce de bölgede yangın çıktığını, tesislerin Çevre Şehircilik Bakanlığı, Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri ve iş güvenliği uzmanlarınca denetlenmesi gerektiğini dile getirdiler.

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