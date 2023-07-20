Adanalılar sıcaktan ne yapacağını şaşırdı, dönercide buzlu servis başladı

ADANA'da bir dönerci, sıcak havadan bunalan müşterilerini ferahlatmak için döneri kalıp buzun üzerinde servis etmeye başladı. Salatalara buz koyup masayı da buzlarla süsleyen dönerci, sıcak havadan bunalanlar tarafından ilgi gördü.

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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte sıcaklık gölgede 43,5 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı.

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren dönerci Mehmet İkram Taş ise sıcak havadan bunalan müşterilerine buzlu sunum yapmaya başladı.

Kuru buzları önce masaya yerleştiren Taş, daha sonra kalıp buzu masaya koydu. Ardından yaptığı metrelik piton döneri, buzun üzerindeki tahtaya Taş, salatalara da buz kattı. Buzlu masada döner yiyen müşteriler ise hizmetten memnun kaldı.

“Müşteriler çok memnun”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Mehmet İkram Taş, “Adana’da hava sıcaklığı son günlerde çok fazla yükseldi. Klima açık olmasına rağmen gelen müşterilerimiz sıcaktan şikayet ediyordu. Bende böyle bir çözüm buldum. Ancak böyle müşterilerimizi serinletebiliyoruz. Önce kuru buzlarla bir görsel şölen oluşturuyoruz ardından da kalıp buzu tahta üzerine koyup masanın ortasına yerleştiriyoruz. Metrelik dönerimizi de daha sonra yine tahtayla buz kalıbının üzerine koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Taş, eskiden dönerin soğuk olduğunda geri gönderildiğini bu sunumla birlikte insanların o şikayetinin de kalmadığını vurguladı.

Müşterilerden Bahri Öz ise sunumdan memnun kaldığını belirterek, “Geldiğimizde çok sıcak olduğunu belirttim. Onlarda böyle bir sunum yaptılar. Çok beğendim, yanımızda klima çalışıyor gibi” dedi.