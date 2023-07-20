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Tayland'da iki Türk turist ülke gündemine oturdu! Kahraman ilan edildiler...

Tayland'da iki Türk turist ülke gündemine oturdu! Kahraman ilan edildiler...

TAYLAND'ın Pattaya şehrini ziyarete giden iki Türk turist, Kamboçyalı bir kadına sevgilisinden gördüğü şiddet sırasında yardımcı oldu. 33 yaşındaki Volkan ve 23 yaşındaki İbrahim Gökhan isimli Türk turistler, sevgilisine şiddet gösteren Kamboçyalı bir adamı durdurmak için müdahale ettiklerinde ülkede kahraman ilan edildiler.

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Tayland’ın Pattaya şehrinde gece saat 02.00 sularında Pattaya Klang Yolu üzerinde Kamboçyalı bir adamın sevgilisine şiddet gösterdiğini gören Türk turistler duruma anında müdahale etti.

33 yaşındaki Volkan ve 23 yaşındaki İbrahim Gökhan Bostan hafif şekilde yaralanırken, Kamboçyalı 36 yaşındaki Sopin Ran’ın yüzünde gözle görülür şekilde morluklar oluştu. Olay yerine anında polisler çağrıldı.

İfadelerine başvuruldu

The Pattaya News’in bildirdiğine göre , altı kişinin tamamı sorgulanmak üzere Pattaya Polis Karakoluna götürüldü. Ran sorgusunda kız arkadaşıyla sözlü bir tartışma yaşadığını itiraf etti.

Pattaya Klang Yolu boyunca motosikletiyle kız arkadaşını takip ettiğini söyleyen Ran, kaçmasını durdurmak için ona çarptığını söyledi.

Aniden motosikletleriyle oradan geçen iki Türk erkeğinin ona saldırmak için atladığını söyleyen Ran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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