Kameralara fena yakalandı: Nesrin Cavadzade üstsüz güneşlendi!
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Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Cavadzade şimdi de Bodrum'da üstsüz güneşlenirken kameralara yakalandı.
Oyuncu Nesrin Cavadzade magazin gündeminde kendinden söz ettirmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş ile sosyal medyaya düşen bu dans videosu oldukça tartışma yaratmıştı.
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Birkaç gün önce ise bir markanın etkinliği kapsamında Fırat Çelik, Burak Deniz ve Birce Akalay ile verdikleri poz çok konuşulmuştu. Çünkü karedeki herkes birbirinin eski sevgilisi.
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Şimdi ise çok daha konuşulacak bir harekete imza attı ünlü oyuncu.
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