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8 civcivle işe başlayan 4 öğretmen bin 200 tavuklu çiftlik kurdu

8 civcivle işe başlayan 4 öğretmen bin 200 tavuklu çiftlik kurdu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 4 öğretmen hobi olarak baktıkları 8 civcivi çoğaltarak, şimdi 5 bin dönümlük alanda bin 200 tavuğa bakıyor.

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Yüksekova ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Güllüce köyünde 4 öğretmen bir araya gelerek tavuk çiftliği kurdu. Sivaslı Savaş Zengin, Diyarbakırlı Celal Bakıroğlu ve Yüksekovalı Fahrettin Vural ile Güven Güneç, hobi olarak başladıkları civciv işini büyüterek bin 200 tavukla ilçede bir ilki gerçekleştirdi.

Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede kendi girişimleriyle kurdukları çiftlikte bin 200 tavuğa bakan öğretmenler, birçok vatandaşa da örnek oldu.

Okulların tatil olması nedeniyle Celal Bakıroğlu ve Savaş Zengin memleketlerine giderken, çiftlikle Yüksekovalı öğretmenler uğraşmaya başladı.

Fahrettin Vural, “Dört kişi olarak bu işe 8 civcivle başladık, şu an toplam bin 200 tavuğumuz var. Sağ olsun Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Bey'in yardımlarıyla bu işe girdik. Şu an 5 bin dönümlük arazide çiftliğimizi kurduk ve yakında yumurta üretimine de başlayacağız” dedi.

Kurdukları doğal ortamda köy tavuğu beslediklerini söyleyen Yüksekovalı Kimya Öğretmeni Güven Güneç ise, 3 öğretmen arkadaşıyla hobi olarak baktıkları civcivler sayesinde çiftlik kurduklarını belirtti.

Güneç, “5 bin dönümlük alanda bin 200 tavuğun bakımını yapıyoruz. İlk önceliğimiz tavukların yumurtlaması ve ondan gelir sağlamaktır. Daha sonra civciv üretimini sağlayacağız. Amacımız Yüksekova halkına daha verimli ve daha az maliyetli civciv ve yumurta satışı yapmaktır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin kurduğu çiftliği inceleyen Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, girişimci öğretmenlerin Yüksekova’da örnek teşkil ettiklerini belirterek, “4 öğretmen arkadaşımız inşallah diğer çiftçilerimize öncü olacaktır. Biz hem çiftçilerimize hem de bu arkadaşlarımızın üretim alanındaki girişimlerinin her zaman yanında olacağız. Oda olarak her yerde vurguladığımız gibi üreten bir Yüksekova için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

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