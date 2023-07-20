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Antalya'da toplu taşımaya büyük zam geldi! 9.60 TL olan bilet 15 liraya çıktı

Antalya'da toplu taşımaya büyük zam geldi! 9.60 TL olan bilet 15 liraya çıktı

Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 56 zam geldi. Büyükşehir Belediyesince alınan kararla 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya, 4 lira olan öğrenci ücreti 6,5 liraya, 8 lira 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 liraya yükseldi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşıma zam talebi görüşüldü. Alınan kararla toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Tam bilet ücreti 15 TL oldu

Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 lira, 8 lira 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 lira, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 lira olan öğrenci ücretine ise 2,5 lira zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.

Biz 17 lira istedik

Yeni tarifenin bugün sabahtan itibaren tüm ilçeler ile birlikte uygulamaya konulacağı öğrenildi. Alınan kararı değerlendiren Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, “UKOME toplantısı bitti. Yarın sabah uygulanacak. Biz 17 lira talep ettik. Son zamlarla birlikte bizim de maliyetlerimiz çok arttı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ederiz. Biz şartları sonuna kadar zorlayarak vatandaşımızı taşımaya devam edeceğiz. Onları mağdur etmeyeceğiz” dedi.

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