'Darbe' toplantısına katılan Özgür Özel resti çekti! İstifa etmeyeceğim

Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme' toplantısına katıldığı video internete sızdırılan CHP Grup Başkanı Özgün Özel'in istifası istenmişti. MYK üyelerinin 'ya istifa etsin ya da görevden alırız' restine restle cevap veren Özgür Özel, “Görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı ilan ederim” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği zoom toplantısı videosunun sızdırılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, o toplantıya CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’den kasetle ilgili ilk açıklama geldi. Dün olağanüstü toplanan CHP MYK'da "Ya Grup Başkanlığı görevinden istifa etsin a da güvensizlik oylamasıyla indirelim" denilen Özgür Özel, desti çekti ve istifa etmeyeceğini açıkladı.

'Yok sayılan duygusal kopuşa çağrı arıyoruz'

“Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır Grup Başkanvekili ve Grup Başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim” iyen Özgün Özel, “Seçimin tabanımız ve yurttaşlarımız üzerinde yarattığı umutsuzluğa, küskünlüğe, partimize yöneltilen öfkeye ve partimizle tabanımız arasında oluştuğunu gördüğümüz ancak Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz" dedi.

“Partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir”

Parti içinde rahatsızlık yaratan görevden almalarla ilgili bir toplantı yaptıklarını belirten Özgür Özel, "Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu toplantıya özel bir gizlilik atfetmemize rağmen, toplantının kaydedilerek servis edilmesi ve bu toplantının 'ihanet' başlığı altında yansıtılması partimiz içinde ya da partimiz dışında kötücül bir aklın devrede olduğunu göstermektedir. Bir toplantının ses veya görüntü kaydını katılımcıların rızası olmaksızın elde etmek ve yayınlamak özel hayatın gizliliğini ihlal eden ağır bir suçtur" ifadelerini kullandı.

MYK'da istifam konuşulmamış

Dünkü Merkez Yönetim Kurulu’na katılmayan Özgür Özel, toplantıda istifasının istendiği haberleri için de "Bu konunun toplantıda hiç gündeme gelmediğini öğrendim, bazı MYK üyelerinin bu konuda talepleri gündeme getirdiğini söylediğini şaşkınlıkla karşılıyoruz. MYK üyelerimiz seçilmiş Parti Meclisi üyeleridir. Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri ise Meclis Grubunca seçilmektedir. Partimizin iç mevzuatında grup yöneticileri için görevden alma gibi bir mekanizma bulunmamaktadır” dedi.

Grup başkanlığından istifa etmeyeceğim

Seçimlerin ardından yasama dönemi başında grup başkanlığına aday olduğunu da hatırlatan Özel, “Bu göreve başka talipli varsa yarışa hazır olduğumu ilan etmiştim. Bugün yaşanan tartışmalar üzerine de görevimden istifa etmeyeceğimi, usulüne uygun yarışma taleplerinden de kaçmayacağımı partimiz kamuoyuna aracılığınızla ilan ederim” dedi.