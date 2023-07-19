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Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Wilfried Zaha için teklif yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Wilfried Zaha için teklif yaptı

Süper Lig devi Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çok istediği Wilfried Zaha'nın menajeriyle temas kurdu. Yıldız futbolcunun kararı bekleniyor.

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Fenerbahçe'yi uzun süredir bekleten Wilfried Zaha'nın transferi adeta yılan hikayesine döndü.

2 kez sarı-lacivertlilerin verdiği süreyi uzatan ve henüz kararını vermeyen deneyimli oyuncunun, Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddettiği biliniyordu.

Galatasaray devrede

Crystal Palace ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü bir alternatifin çıktığı öğrenildi.

BBN Türk yorumcusu Ahmet Konanç'ın haberine göre; Galatasaray, ezeli rakibinin uzun süredir istediği Zaha için oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin güçlenmesini istemeyen sarı-kırmızılıların bu hamlesi maaş artırma taktiği olarak algılanırken, Fildişi Sahilli oyuncunun tercihinin ne olacağı merak ediliyor.

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