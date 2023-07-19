Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

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Ekonomi, yatırım ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin baş başa görüşmelerinin yanı sıra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

13 belge imzalandı

Görüşmelerden güzel sonuçlar çıktı. Türkiye ile BAE arasında pek çok alanda 50.7 milyar doları bulan anlaşmalara imza atıldı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şunları söyledi: " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

"İlişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı"

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

"Anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolar"

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır."