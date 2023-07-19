BIST 6.571
DOLAR 26,78
EURO 30,00
ALTIN 1.702,00
HABER /  POLİTİKA

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız" açıklamasını yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a TOGG hediye etti.

Abone ol

Ekonomi, yatırım ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Körfez turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki liderin baş başa görüşmelerinin yanı sıra heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

13 belge imzalandı

Görüşmelerden güzel sonuçlar çıktı. Türkiye ile BAE arasında pek çok alanda 50.7 milyar doları bulan anlaşmalara imza atıldı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şunları söyledi: " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

"İlişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı"

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

"Anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolar"

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır."

ÖNCEKİ HABERLER
TFF resmen açıkladı! 1 takım bu sezon ligde yer almayacak
TFF resmen açıkladı! 1 takım bu sezon ligde yer almayacak
İngiltere'nin tahıl koridoru için 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' umudu
İngiltere'nin tahıl koridoru için 'Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' umudu
Hindistan’da Tac Mahal'i sel suları bastı
Hindistan’da Tac Mahal'i sel suları bastı
Rusya: Ukrayna limanına giden her gemi askeri gemi sayılacak
Rusya: Ukrayna limanına giden her gemi askeri gemi sayılacak
Karabük'te şap alarmı: 29 köy ile 6 mahalle karantinada
Karabük'te şap alarmı: 29 köy ile 6 mahalle karantinada
Muğla'da tarlada başlayan yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı
Muğla'da tarlada başlayan yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu toplantıya çağırdı
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurulu toplantıya çağırdı
Uğur Dündar: Erdoğan'ın muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum
Uğur Dündar: Erdoğan'ın muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı için BAE'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı için BAE'de
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek! Kritik toplantının tarihi belli oldu bir araya geliyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek! Kritik toplantının tarihi belli oldu bir araya geliyorlar
"Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak!
"Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu ile görüştü
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu ile görüştü