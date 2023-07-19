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Karabük'te şap alarmı: 29 köy ile 6 mahalle karantinada

Karabük'te şap alarmı: 29 köy ile 6 mahalle karantinada

Karabük'te görülen şap hastalığı sebebiyle Eskipazar ilçesi ile Eflani ilçesine bağlı 29 köy ile 6 mahallede hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

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Şap hastalığı şüphesiyle Eskipazar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 10 Temmuz'da Hamamlı köyünde, Eflani Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de 13 Temmuz'da Koltucak köyünde bir işletmedeki hayvanlardan numune alındı.

İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine Eskipazar ilçesi ile Eflani ilçesine bağlı 29 köy ve 6 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.

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