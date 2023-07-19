1714 liraya fırlayan gram altın için çıldırtan tahmin! Uzman isim açıkladı dolarla birlikte...

Yatırımcının odağında altın fiyatları var. Yükseliş tam gaz sürüyor. Artık gram altında 1500'lü rakamlar çok geride kaldı. Öte yandan yeni gram altın tahminini duyan inanamıyor. İşte altın piyasasında son durum...

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Altın fiyatları dur durak bilmiyor. Yükseliş tam gaz devam ediyor. Yatırımcı halinden memnun, borcu olan da kara kara düşünüyor. 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Altının gram fiyatı 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.360 liradan satılıyor.

Gram altında 2 bin lira tahmini

Ekonomist Hatice Kolçak yükselişin devam edeceğini belirtti ve dolar kurunu işaret etti. Kolçak şunları kaydetti:

Gram altının sebebi dolar kurundaki artıştan kaynaklı geliyor. Artık kurdaki beklentim 30-31 liraya çıktığı için artık gram altında beklentim 2 bin lira ve üzerini bekliyorum. Gram altın yukarı, dolar yukarı. Fiziki tarafta ise gerçek rakam 1882 lira olarak durumda şu an.



Alım fırsatı vermeden ilerliyor. Merkez'in de faiz artışı netleşmeye başladı. Merkez Bankası kademeli artırmaya devam edecek. Kurun da yukarıya çıkmasına olanak sağlanıyor. Yabancılarla çok fazla görüşme var. Gram altın durmuyor.

Dolar yatırım aracı değil

Gram da dolara göre şekil alıyor. Dolar yukarı çıktıkça gramda hareket ediyor. Dolar bir yatırım aracı değil. Ons tarafından bakmak eksik bakmaktır.