1 Ağustos'a kadar sabredin! Çöl sıcakları kapıda Meteoroloji ve uzmanlardan peş peşe uyarı
Türkiye'yi önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası bekliyor. "Çöl sıcakları" perşembe gününden başlayarak özellikle Türkiye'nin batısını etkisi altına alacak. Uzmanlar ne diyor? İşte yurtta hava durumu...
Yenisine hazır olun! 'Çöl sıcakları' kapıda... Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken uzman isim Kerem Ökten " 1 Ağustos'a kadar sabredeceğiz." dedi. NTV editörü Dilek Çalışkan da "Perşembe gününden itibaren aşırı sıcakların etkili olacağını belirten Dilek Çalışkan, "Cuma, cumartesi ve pazar günleri aşırı sıcaklar etkili olacak, çöl sıcağının etkisi altında geçecek. Sonra pazartesi ve salı hava sıcaklıklarında biraz düşüş yaşanacak. Sonra ikinci bir sıcak hava dalgası daha gelecek. Hatta o en sıcağı olabilir. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İstanbul yani Batı bölgelerde etkili olacak. Akdeniz'de de aynı şekilde etkili olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Cuma günü İstanbul'da termometreler 38 dereceyi gösterebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan beş günlük hava durumu raporunda da aşırı sıcaklar dikkat çekiyor.
Uzman isim Kerem Ökten de sıcak havalar için uyarı ve şunları kaydetti:
-1 Ağustos'a kadar sabredeceğiz. Sonra sıcaklıklar normallere dönecek. Ağustos ayı Temmuz ayı kadar kurak geçmeyecek. Açık renkli kıyafetler giyin ve bol su için...