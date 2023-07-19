Dolar ve euroda yükseliş sürüyor! İslam Memiş'ten dolar için iç karartan sözler...

dün dolar 27 lirayı görürken, euro 30 lira sınırını aşmıştı. Dolar kurları yeni güne de yükselişle başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dolar kuruşla ilgili flaş tahmin geldi. "Dolar 30 liraya gözünü dikmiş" diyen İslam Memiş, zamlarla insanların güveninin iyice sarsıldığını ve bundan sonrasında ne olacağını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Abone ol

Döviz kurlarında yükseliş, haftanın üçüncü gününde de sürüyor. Salı günü tarihi zirvesini 27 liranın üzerine taşıyan dolar kuru yatay seyirle 26,94 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise yüzde 0,5'in üzerinde yükselişle 30,35'ten işlem görüyor. Euro kuru, salı günü 30,66 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı.

Haftanın en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak faiz kararı. Piyasa beklentileri Merkez Bankası'nın faizi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkaracağı yönünde olsa da, daha düşük bir faiz artırımının yapılabileceği belirtiliyor. Durum böyle olunca 20 Temmuz Perşembe günü piyasalarda neler olacağı merak ediliyor.

Tahmin edilemeyen bir Merkez Bankası var

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten Merkez Bankası’nın kararı öncesi yatırımcıya dikkat çeken tavsiye geldi. Merkez Bankası'nın ne kadar faiz artıracağının belirsiz olduğunun altını çizen İslam Memiş, "Kararları tahmin edilemeyen bir TCMB var karşımızda. Kişisel tahminim 300-350 baz puan faiz artırımı yapabilir. 500 ya da daha yukarıları bekleyenler de var" deyip şu yorumu yaptı:

MB durumu daha da sancılı yapacak

300-350 veya 600-650 baz puanlık artırıma da gitse piyasaların iyimser beklentisi yok. Beklenti, durumun daha da sancılı olacağı yönünde. Rakamlar da bunu destekliyor. TL’nin değer kayıplarını hızlandırması, yeni zamlar açıklanması, maliyetlerin artması, hayatın her geçen gün daha da pahalı olması gibi nedenler insanların güvenini iyice kırdı.

Faiz artacak ama kura yansımayacak

TCMB faiz artıracak ancak kurlara bir şey yansımayacak. Piyasalara moral veremeyecek. Güveni tekrar kazanamayacak. Rakamlar tarafında oynama mutlaka olabilir. Ancak iyimserliği destekleyen, TL’ye rahat bir nefes aldıracak beklenti şimdilik yok.

Dolar gözünü 30 liraya dikmiş

Dolar/TL’nin 30 lirayı gözüne kestirdiği bir ortamda önce piyasanın kontrol altına alınması gerek. “Şu an için sert yükselişler ne kadar sürecek, nerede frenleyecek, piyasa ne zaman normalleşecek” gibi soruların cevabı yok.