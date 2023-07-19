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İstanbul'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ise...

İstanbul'da bir baba, oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü! Nedeni ise...

İSTANBUL Esenyurt'ta bir baba, gelinine bıçak çektiği gerekçesiyle oğlunu defalarca bıçakladı. Olay sonrası baba polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alınırken oğlu kanlar içinde can verdi. Baba-oğuldan geriye birlikte çekildikleri son fotoğrafları kaldı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Esen Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın 3. katında yaşayan Umut Erkut, henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışma giderek büyürken Erkut, eşine bıçak çekti.

Olayı öğrenen babası Mustafa Erkut, oğlunun yaşadığı daireye giderek Umut Erkut ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sinirlenen baba, oğlunu defalarca bıçakladı. Bıçaklanan Umut Erkut, kaçmak için bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru koşmaya başladı ve giriş kata geldiğinde kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Umut Erkut hayatını kaybederken baba Mustafa Erkut, polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alındı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken Umut Erkut'un cansız bedeni ise Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Geriye ise birlikte çekildikleri son fotoğrafları kaldı.

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