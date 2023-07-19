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Cami müezzini İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı! "Evini yakacağım, seni öldüreceğim"

Cami müezzini İYİ Parti ilçe başkanına saldırdı! "Evini yakacağım, seni öldüreceğim"

İYİ Parti'nin Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş, bir camide görevli olan müezzinin saldırısına uğradı. Toptaş'ın evine baskına gelen müezzinin seçimlerden önce de 'İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın' diye tahrik ettiği daha sonra da 'Seni öldüreceğim, evini yakacağım' diye tehditler savurduğu iddia edildi.

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İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eskişehir'de Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'ın evinde saldırıya uğradığını duyurdu. Topbaş'a saldıran kişinin bir müezzin olduğunu belirten Kavuncu, "Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanımız Recep Toptaş, evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kim, biliyor musunuz? Sivrihisar'daki bir caminin müezzini" ifadelerini kullandı.

'İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın'

Müezzinin daha önce Recep Toptaş'a tehditlerde bulunduğunu aktaran Kavuncu, şunları söyledi: "Daha önce ilçe başkanımızı 'İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın' diye tahrik eden müezzin, yakın zamanda da ilçe başkanımıza 'Seni öldüreceğim, evini yakacağım' diye tehditler savurmuş. Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse, onlardan alıyor!"

Kavuncu, paylaşımında saldırı anına dair fotoğraflara da yer verdi.

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