Galatasaray hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

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Galatasaray, Avusturya kampındaki son maçında Sturm Graz ile karşılaştı.

Merkür Arena'da TSİ 20:00'de başlayan ve karşılaşmaya; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Midtsjö, Zaniolo, Mertens, Kerem, Barış on biri ile başlayan Cimbom, Sturm Graz'a 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller; 71 ve 82. dakikalarda Leon Grgic'den geldi.

Galatasaray, Avusturya kampında daha önce Macaristan ekiplerinden Kisvarda'yı 2-0, Csakvar'ı 4-2 mağlup ederken, Avusturya temsilcisi Austria Wien ile de 1-1 berabere kalmıştı.