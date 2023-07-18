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Müzik grubu Placebo'nun solistine Meloni'ye hakaretten soruşturma

Müzik grubu Placebo'nun solistine Meloni'ye hakaretten soruşturma

İngiliz müzik grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, Torino'daki konseri sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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İtalyan basınında yer alan haberlerde, Placebo'nun 11 Temmuz'da Torino kenti yakınlarındaki Stupinigi'deki bir müzik festivali çerçevesinde verdiği konser sırasında solist Molko'nun, Meloni'ye yönelik sözlerine ilişkin adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Buna göre, 41 yaşındaki solist Molko hakkında Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan'a hakaret etmekten soruşturma açıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser sırasında Molko'nun, Meloni için "ırkçı, faşist ve Nazi" gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullandığı, konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın da durumu savcılığa rapor ettiği bildirildi.

Molko'ya dava açılması ve suçlu bulunması durumunda bin ile 5 bin euro arasında değişen bir para cezası alabileceği basına yansıdı.

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