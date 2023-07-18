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Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de orman yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydetti.

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Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde başlayan 3. gününde de sürdü.

Büyük bir alanda etkili olan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Akşam saatlerinde ise Bakan Yumaklı'dan sevindiren haber geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de süren orman yangınına ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, yangına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'deki orman yangını kontol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım."

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