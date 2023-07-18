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Pamukkale'de sevgili vahşeti: Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

Pamukkale'de sevgili vahşeti: Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözü dönmüş genç, apartta tartıştığı kız arkadaşını sırtından bıçakladı.

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Denizli'de yaşanılan olayda genç kadın ölümden döndü. Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartta kalan Tuğçe K. ile sevgilisi H.B. arasında tartışma çıktı.

Sırtından bıçakladı

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine hırsını alamayan H.B., Tuğçe K.’yi sırtından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaralı genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin apartta yaptığı detaylı çalışmaların ardından sevgililerin ifadelerine başvuruldu.

Sağlık durumu iyi

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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