BIST 6.436
DOLAR 26,95
EURO 30,27
ALTIN 1.714,20
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nden Can Atalay kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına karşı avukatlarınca yapılan itirazı reddetti.

Abone ol

Daire, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen karara yapılan itirazı karara bağladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bulan Daire, Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazın reddine hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, tahliye isteminin reddine ilişkin 13 Temmuz'da verdiği kararında, şu ifadeler yer almıştı:

"Sanığın üzerine atılı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında yer alması ve soruşturmasına seçimden önce başlanmış olması dikkate alındığında, Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrası ikinci cümlesi uyarınca yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine varılmakla, yargılamanın genel usul hükümlerine göre devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır."

Atalay hakkındaki davanın geçmişi

Can Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

Davanın diğer sanıkları Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de Atalay gibi "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı tartışması korkunç bitti!
Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı tartışması korkunç bitti!
Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklamıştı! O sürücü tutuklandı
Trafikte yol kesip hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklamıştı! O sürücü tutuklandı
5 yıldır aranan FETÖ firarisi rektör tedavi için hastaneye gelince...
5 yıldır aranan FETÖ firarisi rektör tedavi için hastaneye gelince...
McDonald's'ta istismar, taciz ve ırkçılık skandalı! Şirket özür diledi
McDonald's'ta istismar, taciz ve ırkçılık skandalı! Şirket özür diledi
134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat sitesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
134 kişinin öldüğü Ayşe-Mehmet Polat sitesi ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı
Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti
Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti
Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti
Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti
3 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Başakşehir takımının yeni adı
3 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Başakşehir takımının yeni adı
İstanbulspor yeni transferi Apostolos Diamantis'i duyurdu
İstanbulspor yeni transferi Apostolos Diamantis'i duyurdu
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme!
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme!
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde borçlandı
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde borçlandı