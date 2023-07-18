5 yıldır aranan FETÖ firarisi rektör tedavi için hastaneye gelince...

İzmir'de 2017 yılından bu yana FETÖ'den aranan Ege Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi amaçlı geldiği hastanede yakalanarak tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11 Eylül 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 5 yıldır aranan Ege Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 4 Temmuz'da kolon kanseri ve böbrek yetmezliği tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesine gitti.

Burada polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun, iki haftalık tedavi sürecinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylerken, 2017'den bu yana firari olması sebebiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hoşcoşkun, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.