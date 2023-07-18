Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde amca olacağını öğrenmişti. Ünlü oyuncu yeğenini kucağına alamadan kaybetti.

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Mert Ramazan Demir geçen günlerde amca olacağı haberini almış ve çok sevinmişti. Başarılı oyuncunun abisi Zafer Demir’in eşi Şebnem Demir bebek beklediğini sosyal medyadan paylaşmıştı. Ancak geçen kötü haber geldi. Genç çiftin bebeğinin kalbi durdu.

Şebnem Demir yaşadığı acı olayı “Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah’ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…” sözleriyle ifade etti.