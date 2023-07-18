BIST 6.436
DOLAR 26,95
EURO 30,27
ALTIN 1.714,20
HABER /  MAGAZİN

Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti

Oyuncu Mert Ramazan Demir'in acı günü! Abisi bebeğini kaybetti

Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde amca olacağını öğrenmişti. Ünlü oyuncu yeğenini kucağına alamadan kaybetti.

Abone ol

Mert Ramazan Demir geçen günlerde amca olacağı haberini almış ve çok sevinmişti. Başarılı oyuncunun abisi Zafer Demir’in eşi Şebnem Demir bebek beklediğini sosyal medyadan paylaşmıştı. Ancak geçen kötü haber geldi. Genç çiftin bebeğinin kalbi durdu.

Şebnem Demir yaşadığı acı olayı “Buraya her zaman iyi haberle gelmeyi çok isterdim ama maalesef her zaman bu kadar şanslı olamıyoruz. Cumartesi günü bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bizim için bu çok hassas dönemi anlayışla karşılayacağınızı hiç şüphemiz yok. Yazan, merak eden herkese çok teşekkür ederiz. Her zaman dediğimiz gibi Allah’ın bizim için farklı planları varmış. Umarım bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağız…” sözleriyle ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti
Wilfried Zaha transferinde önemli gelişme Fenerbahçe teklifini iletti
3 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Başakşehir takımının yeni adı
3 yıllık anlaşma sağlandı! İşte Başakşehir takımının yeni adı
İstanbulspor yeni transferi Apostolos Diamantis'i duyurdu
İstanbulspor yeni transferi Apostolos Diamantis'i duyurdu
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kentte ekmek yüzde 50 zamlandı! Yeni fiyat 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme!
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yeni gelişme!
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde borçlandı
Hazine bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde borçlandı
Alaşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 21 bin 500 TL oldu
Alaşehir Belediyesinde en düşük işçi maaşı 21 bin 500 TL oldu
Kiralık evin fiyatı aynı hafta içinde değişti emlakçı yeni fiyatı görünce tepki gösterdi
Kiralık evin fiyatı aynı hafta içinde değişti emlakçı yeni fiyatı görünce tepki gösterdi
CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı!
CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı!
Ankara'da toplu ulaşıma dev zam! Tam bilet ve indirimli bilet ne kadar oldu?
Ankara'da toplu ulaşıma dev zam! Tam bilet ve indirimli bilet ne kadar oldu?
Bekçiyi kızının gözü önünde öldürdü, ilk ifadesinde cinayetin nedenini söyledi duyanların kanı dondu!
Bekçiyi kızının gözü önünde öldürdü, ilk ifadesinde cinayetin nedenini söyledi duyanların kanı dondu!
Körfez turunun ikinci durağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti
Körfez turunun ikinci durağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti