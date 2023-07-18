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Ankara'da toplu ulaşıma dev zam! Tam bilet ve indirimli bilet ne kadar oldu?

Ankara'da toplu ulaşıma dev zam! Tam bilet ve indirimli bilet ne kadar oldu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 15 TL'ye, indirimli bilet de 7.5 TL'ye yükseldi.

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 Akaryakıt fiyatlarında yaşanan KDV ve ÖTV artışının ardından Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün toplandı. UKOME tarafından alınan karar ile Ankara'da toplu ulaşım zamlandı. Zam sonrasında daha önce 9.5 TL olan tam bilet 15 TL'ye, 4 TL olan indirimli bilet 7.5 TL'ye yükseldi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 15 TL, öğrenci bileti 7.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL olarak belirlenmiştir. 2019 yılında hayata geçirilen öğrenci tarifemiz halen Türkiye’nin en ucuz aylık öğrenci abonman tarifesidir.

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