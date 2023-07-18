Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent'ten açıklamalar

Fenerbahçe’nin yeni transferi İngiliz futbolcu Ryan Kent, Fenerbahçe’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Başarılar ve kupalar isteyen bir kulüp sizi istediği zaman kabul ediyorsunuz" dedi.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi 26 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci ve takıma katıldığını süreçten bahseden Kent, "Hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni iyi bir şekilde ailenin içine aldılar. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Buraya adaptasyonumu kolaylaştırdılar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz. Rusya kampından sonra da hazırlıklarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Hazırlık maçlarını iyi rakipleri karşı oynadık. O maçlardan maksimumu çıkardık. İyi seviyedeki takımlara karşı oynadık. Bizim için de o seviyedeki takımlara karşı oynamak önemliydi. Hem defansif oyunumuzu hem de topla oyunumuzu çalıştık. Taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları zaman zaman koltuklarından kaldırmak isteyen biriyim. Yaptığım hareketlerle, onlara heyecan vermek isteyen bir oyuncuyum. Birebirlerde de oyunumu göstermeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Avrupa’dan başka teklifler de vardı"

Takımda çok kaliteli futbolcular olduğunu aktaran İngiliz oyuncu, "Onlarla birlikte oynayabilecek olmak harika bir fırsat oldu. Onların futbola kattıklarını düşünürsek, çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Sadece onlar için değil takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Bireysel anlamda kaliteli çok fazla oyuncumuz var. Herkes herkesi antrenmanlarda daha fazla yukarıya çekmek için uğraşıyor. Umarım maçlara da yansıtırız ve iyi sonuçlar alırız. Uzun bir süreçti benim için. Uzunca düşünmek istedim. Düşünme sürecimde kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Kulüp temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bana ilerlemek istedikleri yoldan bahsettiler. Beni kulübün hedefleri hakkında bilgilendirdiler. Ben de Glasgow gibi bir takımdan geliyorum. Orada da her hafta taraftarlar kazanmanızı bekliyorlar. Ben de bu seviyede devam etmek istedim. Avrupa’dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar isteyen bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe’den daha iyi bir opsiyon yoktu. Harika transferler yapıldı. Umarım bu kulübün müzesine, kupalar ekleme şanslı buluruz" şeklinde konuştu.

"Üzerimde en büyük baskıyı ben oluşturacağım"

Türkiye’nin en önemli kulüplerinden birine transfer olduğunu dile getiren Kent, "Belirtmiş olduğum gibi İskoçya’dan geliyorum. Orada da her hafta oynadığınız maçları kazanmanız gerekiyor. Dolasıyla bu benim için yeni bir durum değil. Aslında kendi üzerimde en büyük baskıyı ben oluşturacağım. Oynadığımız her maçta sahanın en iyisi olabilmek istiyorum" dedi.

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynayabileceğim için çok heyecanlıyım"

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Bu bir sır değil. Bu derbiyi oynayabilecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sanırım insanlardan duymadan kendim tecrübe etmek istiyorum. Bunu da edecek çok fazla fırsatım olacak. Umarım başarılı da olurum. Çünkü dışarıdan gelen futbolcular için bu maçlarda tutkuyu göstermenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Başarılar ve kupalar isteyen bir kulüp sizi istediği zaman kabul ediyorsunuz"

"Fenerbahçe’ye imza atmadan önce Türkiye ile ilgili Rıdvan Yılmaz'la konuştunuz mu?" sorusu üzerinde Kent, "Rıdvan’la birazcık konuştum. Hem birazcık şehri hem de birazcık ligi anlamak için. Buraya gelirken kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Düşünmek için de yeterli sürem oldu. Masada birçok teklif vardı. Bu tarz başarılar, kupalar isteyen bir kulüp geldiği zaman bu beni heyecanlandırdı. Uzun zamandır İstanbul şehrini de tanımak için sabırsızlanıyorum. İnsanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bunun hakkında sadece iyi şeyler duydum" ifadelerini kullandı.

"İsmail Kartal'ın bireysel anlamda her oyuncuyla güzel bir iletişimi var"

Teknik Direktör İsmail Kartal ile tanıştığı ilk andan itibaren bu kulübe ve işine olan tutkusunun ve bağlılığının gözle görülür bir şekilde fark edildiğini vurgulayan Kent, "Aynı zamanda çok güzel bir motivasyon konuşması yaptı. Hem beklentileri hem de hedeflerini anlattı. Bireysel anlamda her oyuncuyla güzel bir iletişimi var. Kendi adil ama aynı zamanda oyunculardan çok talepkar bir teknik direktör. Bende onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

"En iyi performansı gösterdiğim pozisyonum sol kanat"

Her iki kanatta da oynayabildiğini ancak sol kanatta daha iyi performans sergilediğinin altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, "Hem sağda hem solda oynayabiliyorum. Kendi anlamımda en iyi performansı gösterdiğim pozisyonum sol kanat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu pozisyonda uzun süre oynadım. Bu tarz oyuncular içinde takım içinde rekabetin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde oyuncu kendisinin en iyi performansının sergileyebiliyor. Rekabetin takıma katkısı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe taraftarlarının önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım"

Fenerbahçe taraftarlarının önünde oynayacağı için çok heyecanlı olduğunu aktaran Kent, "Çok büyük ve harika kitleleri olan takımlarda oynadım. Burada da taraftarların harika olduğunu biliyorum. Onların önünde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Kariyerimin iyi bir dönemindeyim. Her şeyimi verip, bunu da taraftarımıza göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.