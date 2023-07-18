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MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama! Bakan Ali Yerlikaya son durumu açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama! Bakan Ali Yerlikaya son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

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