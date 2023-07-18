Gram altından tarihi rekor! Gram altın 1700 TL'yi çeyrek altın 2 bin 773 TL'yi gördü

Dolar ve ons atındaki yükseliş gram altını coşturdu. Dolar 27 liranın kapısına dayanırken, ons altındaki yükselişten de destek alan gram altın 1700 lirayı gördü. Gram altın önceki kapanışa göre 40 lira artarken, çeyrek altın da 68 lira artarak 2 bir 705 lirayı gördü. İşte 18 Temmuz 2023 altın fiyatları...

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Dolar'ın 27 liranın kapısına dayanması, Euronun 30 lirayı aşmasına ons altındaki yükseliş de eklenince gram altın fiyatları uçtu. Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı. Gram altın 1700 lirayı görerek rekor kırdı.

Gram altın bugün 40 lira arttı

Gram altın (spot) önceki kapanışına göre 40 lira yükselerek bin 696 liradan işlem görüyor. Gram, döviz kurlarındaki yüzde 2'yi aşan artışla beraber tarihi zirvesini 1700 liraya çıkardı.

Çeyrek altın 68 lira artışla rekor kırdı

Çeyrek altın 2 bin 773 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2 bin 705 lira seviyesinden noktalamıştı. Yarım altın ise yüzde 2,53'lük yükselişle 5 bin 449 liradan satılıyor.

Ons altın 8 dolar yükseldi

Önceki kapanışı 10 bin 790 lira olan Cumhuriyet altını, 11 bin 58 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise 8 dolarlık yükselişle bin 963 dolar seviyesinde.