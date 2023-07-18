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Yeni Akit'ten çirkin manşet! Ebrar Karakurt için 'Milli utancımız' dediler

Yeni Akit'ten çirkin manşet! Ebrar Karakurt için 'Milli utancımız' dediler

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Yeni Akit'in hedefi oldu. Yeni Akit, Ebrar Karakurt'la ilgili haberinde "milli utancımız" başlığını attı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Çin’i 3-1’lik set sonucuyla mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğa ulaştı. Final maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan Ebrar Karakurt, şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda İsmet Özel’in "Mataramda Tuzlu Şu" şiirinden şu alıntıyı yapmıştı:

"Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."

Karakurt'un paylaşımını eleştiren Yeni Akit'in haberi şöyle:

"Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." 

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