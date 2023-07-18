BIST 6.637
DOLAR 26,89
EURO 30,32
ALTIN 1.681,80

Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı

|
Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, düğün fotoğrafçısı ailesini de yanına alarak, düğünde tartıştıkları damat Güven Esen'in evini bastı. Damadın amcası İdris Esen ve sağdıcı Ömer Torun hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı

Olay, geçtiğimiz gün gece 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı.

18
Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı

İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi.

28
Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı

Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı.

38
Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı

Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine babası ve kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle tekrar kavga etti.

48