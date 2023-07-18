Düğün fotoğrafçısı Kocaeli'de dehşet saçtı! Damadın evini bastı: 2 ölü, 4 yaralı
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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, düğün fotoğrafçısı ailesini de yanına alarak, düğünde tartıştıkları damat Güven Esen'in evini bastı. Damadın amcası İdris Esen ve sağdıcı Ömer Torun hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Olay, geçtiğimiz gün gece 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı.
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İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.’ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi.
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Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı.
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Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine babası ve kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle tekrar kavga etti.
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