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Umreye giden Fulya Öztürk başörtülü fotoğrafını paylaştı: Allah bana da nasip etti

Umreye giden Fulya Öztürk başörtülü fotoğrafını paylaştı: Allah bana da nasip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a giden Fulya Öztürk, umre ziyaretini de tamamladı. Öztürk, sosyal medya hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi.

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Gündüz kuşağında program sunduktan sonra eski işine geri dönerek muhabirlik yapmaya devam eden Fulya Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a gitti. 

Mekke'ye giden Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duygularını dile getirdi.

Umreye giden Fulya Öztürk, başörtülü fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak "Allah bana da nasip etti… Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı… Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" ifadelerini kullandı.

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