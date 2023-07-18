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Cristiano Ronaldo'dan olay Türkiye ligi yorumu: Suudi Arabistan...

Cristiano Ronaldo'dan olay Türkiye ligi yorumu: Suudi Arabistan...

Hazırlık maçında Al-Nassr, Celta Vigo'ya 5-0 yenildikten sonra, Suudi ekibin oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi yorumu tartışmalara neden oldu. 38 yaşındaki yıldız Suudi Arabistan Pro Ligi'nin Türkiye Ligi'ni geçeceğini öne sürdü.

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Manchester United sonrası sürpriz bir şekilde Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi övgülerine devam ediyor.

Hazırlık maçında Celta Vigo'ya 5-0 mağlup olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi sözleri tartışma yarattı.

"1 yıl içinde Türkiye ligini geçecek"

Farklı mağlubiyetin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni bir kez daha övdü.

Sözlerinin devamında iddiasını büyüten Portekizli yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin 1 yıl içinde Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini dile getirdi.

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