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ÖTV zammına tepki! CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ÖTV zammına tepki! CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak

Akaryakıta gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammına muhalefetin tepkisi sürüyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu konuda Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

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 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) artış yapılmadan önce TBMM'nin tatile sokulduğunu ifade ederek, "CHP grubumuzun Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık." dedi.

Konutlarda kullanılan doğal gazın ÖTV'sinin de üçe katlandığını aktaran Öztrak, hükümetin seçim öncesinde 20 lira olan benzin fiyatını 35, 19 lira olan bir litre mazot fiyatını ise 33 liraya çıkardığını belirtti.

Akaryakıt fiyatındaki bu artışın iğneden ipliğe her şeye zam olarak geri döneceğini dile getiren Öztrak, "En azından zammın toplu taşıma ücretlerine yansımaması için belediyelere akaryakıtı vergisiz verin." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

Hükümetin pek çok düzenleme beklenirken Meclisi kapattığını, ertesi gün zamların yapıldığını ifade eden Öztrak, şunları kaydetti:

"Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye Meclisi tatile soktular, ÖTV artışını yapmadan önce. MYK toplantımızda CHP grubumuzun Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık. Türkiye'de mutfaklar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız büyük sıkıntı içindeyken, millet iradesinin tecelligahı TBMM tatil yapamaz. Vatandaşlarımız hem kendilerini acilen rahatlatacak düzenlemeler hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor, enflasyonu düşürecek bir programı bekliyor. Bunlar yapılmadıkça sosyal huzursuzluklar da hızla artıyor."

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