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Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Galatasaray taraftarının dört gözle transferini beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günü yılda bir kez yaptırdığım rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Her anne gibi korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesinleşen bir teşhisim yok. Ne yazık ki çocuklarım bir gazeteci sebebiyle hastalığım olduğunu öğrendiler. Aileme, arkadaşlarıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu an evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum"

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinin Wanda Nara'nın sağlık durumunun netleşmesinin ardından tamamlanması bekleniyor.

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