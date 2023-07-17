BIST 6.600
DOLAR 26,34
EURO 29,63
ALTIN 1.655,78
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran sürücü gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü yakalandı.

Abone ol

İstanbul'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Dün öğle saatlerinde, E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinden Avcılar istikametine seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Bunun üzerine sürücülerden biri, trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp diğer otomobilin önüne kırdı.

Hamile kadının içinde olduğu aracı yumrukladı

Araçların süratle geçtiği kara yolunun ortasında duran şüpheli, aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı.

Araçta bulunan sürücünün hamile eşi ve yakını olanları korku içinde izlerken şahıs, arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline geri binerek uzaklaştı.

Yaşanan korku dolu anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

Saldırgan sürücü gözaltında

Olayın ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etti. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Konu ile ilgili her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu ve şahıslar hakkında ‘mala zarar verme’ ile ‘tehdit’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını kınadı
Fransa, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararını kınadı
Depremzedelere 500'er bin lira hibe ve faizsiz kredi desteği
Depremzedelere 500'er bin lira hibe ve faizsiz kredi desteği
Dünya Meteoroloji Örgütü: Bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorları kırılabilir
Dünya Meteoroloji Örgütü: Bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorları kırılabilir
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki terör eylemine Rusya yanıt verecek
Putin: Kırım Köprüsü'ndeki terör eylemine Rusya yanıt verecek
Hatay'da çıkan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Hatay'da çıkan yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehir sayısı arttırıldı
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehir sayısı arttırıldı
Marmara Bölgesi'ne 'sıcak hava' uyarısı
Marmara Bölgesi'ne 'sıcak hava' uyarısı
Bakan Yumaklı: Çanakkale’de yangından 8 köyümüz etkilendi
Bakan Yumaklı: Çanakkale’de yangından 8 köyümüz etkilendi
Rusya: Batı, Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamazsa Tahıl Anlaşması'na döneriz
Rusya: Batı, Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamazsa Tahıl Anlaşması'na döneriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
CHP' den Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddiasına yalanlama
CHP' den Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddiasına yalanlama