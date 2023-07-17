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Marmara Bölgesi'ne 'sıcak hava' uyarısı

Marmara Bölgesi'ne 'sıcak hava' uyarısı

Yurtta El Nino etkisi sürüyor. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının, bölgede mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağı aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'nde 36-40, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'nde 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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