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CHP' den Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddiasına yalanlama

CHP' den Ümit Özdağ'ın 3 bakanlık ve MİT iddiasına yalanlama

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile 3 bakanlık ve MİT konusunda bir mutabakata vardıkları iddiası hakkında konuşan CHP'li Faik Öztrak, bu maddelerin içerdiği bir protokolün olmadığını açıkladı.

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14'ten 28 Mayıs'a sarkan seçimlerin galibi bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu için istifa çanları çalmaya başladı. CHP'nin büyük bir kesimi Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasından yana fikir beyan ederken, muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.

Bir diğer yandan seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Ümit Özdağ'ın T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportaj, gündeme düştü.

Bir süre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığını vereceği konuşuldu.

"Üç bakanlık ve MİT konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık"

Bu yönde bir sorunun yöneltildiği Ümit Özdağ, şu cümleleri aktardı; Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık.

CHP'den yalanlama

Ümit Özdağ'ın açıklamasının ardından CHP kanadından tezat bir yorum geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Böyle bir düzenleme bulunmamakta"

Faik Öztrak şu cümlelerini aktardı;

Zafer Partisi ile partimiz arasında kamuoyuna açıklanan bir protokol imzalanmıştı. Ayrıca iki genel başkan arasında yapılan bir protokol daha vardı. İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, madde bulunmamaktadır.

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