Yıldız Holding “Senenin Yıldızları”nı 15’inci kez ödüllendirdi!

Yıldız Holding şirketlerinin projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” bu sene 15’inci yılını kutladı.

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İş sonuçlarına odaklanan projelerin yanı sıra sosyal etki oluşturan çalışmaların da ödüllendirildiği yarışmaya 10 farklı kategoride 236 proje başvurusu gerçekleşti. Bu projeler arasından kazananlar Holding’in 75 bin çalışanı ve ana jürinin oylamasıyla seçildi.

Geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından Yıldız Holding çalışanlarını bir araya getiren “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlendi. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde vefat eden Yıldız Holding çalışanlarının ve vatandaşların anısına saygı duruşu ile başlayan program, Yıldız Holding Global Hukuk ve Kamu İlişkileri Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın’ın, Yıldız Holding’in “Mutlu Et Mutlu Ol” yaklaşımıyla yıl boyunca sağladığı toplumsal fayda ve deprem yardımları hakkındaki konuşmasıyla devam etti.

“Değer üretmeye ve toplumsal faydayı artırmaya devam edeceğiz”

Törende, değişen dünyada liderlik üzerine ilham verici bir konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, “Katılımcı liderlik anlayışımız doğrultusunda ortak akıl ile hayata geçirilen inovatif projelerin oluşturduğu değeri ortaya koyan 15. Yıl Senenin Yıldızları Ödül Töreni, sürdürülebilir başarımızın somut bir örneği. Sürekli öğrenen ve çevik bir organizasyon olarak bu yıl, ödül programımıza zamanın ruhuna uygun yeni kategoriler de ekledik. Günümüz koşullarında, hiçbir kişi, hiçbir kurum tek başına başarılı olamaz. Yer aldığımız ağlar kadar kurduğumuz bağlar önemli ve başarı ancak iş birliği ile mümkün. Sürekli değişen ve belirsiz iş dünyasında yönümüzü tayin ederken, DNA’mızda yer alan yeniden öğrenmeye hep açık olduk. Bir pusula gibi hepimizin aynı yöne ilerlemesini sağlayan 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışımız doğrultusunda, Yıldız Holding global değerlerimizden güç alarak sürdürülebilir başarımızı koruduk. Verimlilik, dijitalleşme ve insan odağında potansiyelimizi ortaya koymaya, karlı büyümemizi sürdürürken, değer üretmeye devam edeceğiz. Bu dönüşümün başrolünde ise hem bu senenin hem de geleceğin yıldızları olan çalışanlarımız yer alacak. Kendim dahil, sizlerden ricam, iş birliğine ve ilham almaya açık olmamız; cesaretle harekete geçmemiz. Ve bugün olduğu gibi ortak başarılarımızı kutlamak için fırsatlar oluşturmamız.” dedi.

“Sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Global ölçekte inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik eden Senenin Yıldızları Ödül Töreni’ni iftihar vesilesi olarak gördüğünü belirten Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Günümüzde şirketlerin başarısı, finansal performanslarının yanı sıra sahip olduğu yetenek yönetimi, toplumsal yatırımlar ve işin sürdürülebilirliğini sağlayan değer üretimi ile ölçülüyor. Yıldız Holding’de “Bu Dünya Bizim” sürdürülebilirlik vizyonumuzla tüm ekosistemimizde değer oluşturmak ve birlikte dönüşmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülünü Çevresel Sürdürülebilirlik olarak belirledik.” dedi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için bugünden harekete geçilmesi ve daha fazla efor sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Ülker, bütüncül bakış açısıyla kurgulanan ve tasarrufun ötesine geçen, topluma değer katan projeleri ödüllendirmek istediğini söyledi. 16 finalist ekibi kutlayan Ali Ülker, sürdürülebilir bir gelecek için daha yüksek etkili projeler beklediğini sözlerine ekledi.

Etkinliğin karbon ayak izi sıfırlandı

2050 yılı için “net sıfır” karbon emisyonu hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Akademisi ile iş birliği yaparak etkinlikten kaynaklanan karbon ayak izini sıfırladı.