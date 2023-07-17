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Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otobüste tesettürlü genç kıza hakaret etti: Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden

Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına yolcular tepki gösterdi. Hakaret eden kadına yolcular "Ya otobüsten aşağıya in ya da genç kızdan özür dile" dedi. Yaşanan olay otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bursa'da dün akşam saat 20.00 sıralarında binen bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başlayınca, otobüsteki yolcular şaşkına döndü.

Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine özür diledi

Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkar eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi üzerine ettiği hakaretleri yutup genç kızdan özür diledi.

Otobüste bulunan genç-yaşlı tüm yolcular hakaret eden kadına, "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın, tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git, çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayrıca tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca, kısa sürede binlerce kişi hakaretçi kadına otobüsteki yolcular gibi tepki gösterip, genç kıza destek verdi. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına "Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir", "Helal olsun sana Bursa", "Burası Bursa" yorumları yazıldı.

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