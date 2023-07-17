Bakan Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken görüşme! 45 dakika sürdü Hafize Gaye Erkan da eşlik etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.Abone ol
Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.