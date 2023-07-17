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Racing Team Turkey, Le Mans Serisi'nde liderliğini sürdürüyor!

Racing Team Turkey, Le Mans Serisi'nde liderliğini sürdürüyor!

Otomobil sporlarında 2023 Avrupa Le Mans Serisi'nini ikinci ayağında Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi aldıkları sonuçlarla liderliklerini sürdürdü.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Paul Ricard yarışını genel klasman üçüncüsü ve Pro/AM kategorisi birincisi olarak tamamlayan Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi, bir kez daha podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti.

Racing Team Turkey ekibi, 40 puanla şampiyonada takımlar ve Salih Yoluç ise pilotlar genel klasmanında liderliğini sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Yoluç, "Üst üste ikinci kez galibiyete bu kadar yaklaşmışken, yarışın sonlarına doğru yaşadığımız bir problem nedeniyle bunu kaçırmak bizi üzdü. Ama daha kötüsü de olabilirdi, bu nedenle sonuçtan memnunuz. Tüm Racing Team Turkey ve TF Sport ekibi ile takım arkadaşlarım Charlie Eastwood ile Louis Deletraz mükemmel iş çıkardılar. Özellikle Louis’in patlak lastikle podyumu koruyabilmesi izlediğimiz en özel anlardan oldu. Şampiyona genel klasmanını hala lider götürüyoruz ve orada kalmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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