Filistin Başbakanı'ndan İsrail'in girişimlerine karşı UNESCO'ya çağrı!

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünü (UNESCO) Filistin topraklarındaki miras alanlarının İsrail'in ihlallerinden korunması konusunda göreve çağırdı.

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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Başbakan Iştiyye, Ramallah'ta haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin Filistin'in arkeolojik ve miras alanlarına saldırılarının tırmandığını söyledi.

Iştiyye, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistin'in arkeolojik ve miras alanlarını, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı tarihi Sebastia kentini dini ve turistik bir yer haline getirmeye çalıştığını ifade etti.

Başbakan Iştiyye, UNESCO'ya Filistin topraklarında bulunan arkeolojik ve miras alanlarındaki kontrolünü genişletmesi ve İsrail'in bu alanları Yahudileştirme girişimlerine karşı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Filistin Başbakanı, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da, "UNESCO'yu işgal makamlarının Sebastia köyünün bitişiğinde bir yerleşim yeri kurmasını engellemek için müdahale etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sebastia kentinde birçok İslam ve Arap tarihi eserlerinin yanı sıra Roma, Kenani, Bizans ve Fenike döneminden kalıntılar yer alıyor.

İsrail'in 1967’de Batı Şeria’yı işgal etmesinin ardından İsrail’in kontrolüne geçen Sebastia, 4. yüzyılın başlarında, Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyan piskoposluk merkeziydi.