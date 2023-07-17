BIST 6.584
DOLAR 26,32
EURO 29,54
ALTIN 1.653,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yüksek risk taşıyan 7 bölgede denize girmek yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yüksek risk taşıyan 7 bölgede denize girmek yasaklandı

 SAMSUN'da artan boğulma vakaları nedeniyle 7 bölgede denize girilmesi yasaklandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek risk taşıdığı belirlenen bölgelerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, denize girilmesi yasaklanan yerler şu şekilde sıralandı:

"Terme Balıkçı Barınağı ile Miliç Irmağı arasında bulunan 1 kilometrelik sahil şeridi, Terme Miliç Plajı bitiminden Ünye istikametine doğru 6 kilometrelik sahil şeridi, Tekkeköy sahili ve Hürriyet Mahallesi doğu istikametine doğru 2,9 kilometrelik sahil şeridi, Kurupelit Marina ile Peçko Fırın arasında bulunan 300 metrelik sahil şeridi, Polis Okulu ile Dereköy Balıkçı Barınağı arası, Dereköy Balıkçı Barınağı ile Aquapark arasındaki 1,22 kilometrelik sahil şeridi, Yakakent ilçesi meydan ile doğu istikametinde Bahçelievler'in bitimine kadar olan bölge."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li Tunç Soyer'e 'eksik demir hatalı beton' tepkisi: Geçiştirmeyin
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'li Tunç Soyer'e 'eksik demir hatalı beton' tepkisi: Geçiştirmeyin
Kars’ta boks şampiyonası heyecanı yaşanıyor!
Kars’ta boks şampiyonası heyecanı yaşanıyor!
Doğubayazıt “Senforock” konserine evsahipliği yapacak!
Doğubayazıt “Senforock” konserine evsahipliği yapacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Sivasspor’da kombinelerin genel satışı başladı! İşte fiyatlar!
Sivasspor’da kombinelerin genel satışı başladı! İşte fiyatlar!
Sivas’ta tarla yangınında 50 dönüm ekili alan kül oldu!
Sivas’ta tarla yangınında 50 dönüm ekili alan kül oldu!
İntihar süsü verilen ve cinayette flaş gelişme: Eşini öldüren kadının cezası belli oldu! Annesi böyle feryat etti...
İntihar süsü verilen ve cinayette flaş gelişme: Eşini öldüren kadının cezası belli oldu! Annesi böyle feryat etti...
23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek!
23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda 10 milli sporcu mücadele edecek!
Rusya’ya "tahıl anlaşmasının acil uzatılması" çağrısı
Rusya’ya "tahıl anlaşmasının acil uzatılması" çağrısı
Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırma ile satışta!
Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırma ile satışta!
Azerbaycan, Ukrayna'ya 7,6 milyon dolarlık yardım gönderecek!
Azerbaycan, Ukrayna'ya 7,6 milyon dolarlık yardım gönderecek!
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor!
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor!