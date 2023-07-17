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Sivasspor’da kombinelerin genel satışı başladı! İşte fiyatlar!

Sivasspor’da kombinelerin genel satışı başladı! İşte fiyatlar!

DG Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışı başladı.

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Sivasspor’da yeni sezon öncesi kombinelerin genel satışı başladı. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün tüm koltuklar genel satışa sunuldu. Taraftarlarımız passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombinesini satın alabilecek. Passolig kartların minimum vize tarihi 31.05.2024 olmalıdır. Bayan tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Kombineler sadece Sivasspor logolu Passolig kartlara yapılacaktır. Ayrıca kombine sahipleri sezon içerisinde 5 kez bilet transferi yapabilecektir. Kombineni al, takımını yalnız bırakma.”

Sivasspor kombine fiyatları şu şekilde:

VIP Alt A-B-F: 2.620 TL
Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL
Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL
Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL
Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL
Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL
Güney Üst Tüm Bloklar: 875 TL
Bayan Tribün VIP Üst B Blok: 875 TL

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