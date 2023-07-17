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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum." dedi. Suriye ile ilişkilere değinen Erdoğan, Esad'ın Türkiye'nin çekilmesini istediğini belirterek, "Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve işbirliğini gerekli kılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz, son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Tahıl koridoru anlaşması) Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız." şeklinde konuştu.

Esad'a net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Suriye'de Esed, maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz." dedi.

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