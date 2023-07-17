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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Webb Teleskobu ilk olası 'karanlık yıldızları' keşfetti

Webb Teleskobu ilk olası 'karanlık yıldızları' keşfetti

James Webb Uzay Teleskobunun çektiği fotoğrafları inceleyen bilim insanları, 'karanlık yıldız' olabileceği değerlendirilen süper kütleli 3 parlak gökcismi tespit etti.

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Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmada, Webb Teleskobu'nun fotoğrafını çektiği 3 yıldızın, evrende oluşan ilk yıldızlar olan 'karanlık yıldızlardan' olabileceği belirtildi.

Şimdiye kadar teorik olan 'karanlık yıldızların', Güneş'ten 10 milyar kat daha parlak olduğu ve evrende bugün görünen türden yıldızlar oluşmadan önce var olduklarının düşünüldüğü ifade edildi.

'JADES-GS-z13-0', 'JADES-GS-z12-0' ve 'JADES-GS-z11-0' adı verilen 3 'karanlık yıldız' adayı üzerindeki araştırmaların, karanlık maddenin doğasının ortaya çıkarılmasına ve Webb'in tespit ettiği Büyük Patlama'dan hemen sonra var olamayacak kadar büyük galaksilerin gizeminin çözülmesine yardım edebileceği kaydedildi.

'Yıldıza güç veren nesnenin karanlık madde olduğunu bulmak daha büyük keşif'

Weinberg Teorik Fizik Enstitüsü Direktörü ve araştırmanın ortak yazarı Katherine Freese, "Yeni bir yıldız türü keşfetmek başlı başına oldukça ilginç ancak yıldıza güç veren nesnenin karanlık madde olduğunu bulmak daha büyük keşif olacaktır" dedi.

Evrendeki maddenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğu düşünülen karanlık maddenin görünmeyen yeni bir tür temel parçacıktan oluştuğu ve yalnızca yerçekimi ile etkileştiğinin değerlendirildiği belirtildi. kaydedildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) göre, karanlık madde, ışığı veya enerjiyi emiyor ancak yansıtmıyor, herhangi bir ışık veya enerji yaymıyor. Bu nedenle karanlık maddenin, doğrudan tespit edilemediği, daha çok varsayımsal olduğu, varlığının da diğer cisimler üzerindeki çekim etkisiyle anlaşılabildiği vurgulandı.

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