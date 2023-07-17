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Transfer çalımları Beşiktaş'ı karıştırdı! Tadic ve Halil'den sonra taraftarlar kazan kaldırdı

Transfer çalımları Beşiktaş'ı karıştırdı! Tadic ve Halil'den sonra taraftarlar kazan kaldırdı

Aynı gün içinde Tadic'i Fenerbahçe'ye, Halil Dervişoğlu'nu da Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta taraftarlar stadyumun önüne giderek yönetimi istifaya davet etti.

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Beşiktaş yönetimine yoğun eleştiri var. Daha sezon başlamadan istifa sesleri yükselirken, taraftarlar organize olup stadyumun önüne gitti.

"Yönetim istifa" sesleri

Tadic ve Halil Dervişoğlu'nun elden kaçmasına sinirlenen taraftarlar, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti. Toplanan kalabalık trafiğe engel olunca polis kuvvetleri Beşiktaş taraftarını dağıtmak zorunda kaldı. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası taraftarlar olay yerinden ayrıldı.

Gündemde istifa yok

Yönetime yakın kaynakların edinilen bilgiye göre, Ahmet Nur Çebi'nin istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

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