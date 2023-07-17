İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası, Bursa'da yapılacak

İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası, 19-21 Temmuz'da Bursa'da yapılacak.

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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, yıldızlar, gençler, büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stilde yapılacak şampiyonanın Bursa Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşeceği aktarıldı.

Bursa'daki organizasyonda ayrıca, 5. İşitme Engelliler Dünya Gençler ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak sporcuların da belirleneceği kaydedildi.