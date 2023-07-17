Trabzonspor'da flaş ayrılık! Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi feshedildi

Bordo-mavili takımda geçen sezonun önemli bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli oyuncu ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sürprizi yaşandı. Çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın, Dorukhan Toköz hakkında yönetime 'fiziksel olarak yetersiz' raporu sunduğu ve bu gelişmenin ardından milli futbolcunun, Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini Bordo-mavili yönetime bildirdiği iddia edilmişti.

Bordo-mavili ekip, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

KAP'a bildirildi

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Sezon performansı

Dorukhan Toköz, geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdiği Trabzonspor'da sadece 9 karşılaşmada forma giymişti.